Misafirliğe geldiği evden ölüsü çıktı!

İzmir'in Bornova ilçesinde 22 yaşındaki Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanıştığı Serkan Dindar'ın( 38) evinde ölü bulundu. Vücudunda çok sayıda kesik bulunan ve bir kolunun kopma noktasında olduğu tespit edilen Yüksel'in ölümü, komşuların kavga seslerini polise ihbar etmeleri üzerine öğrenildi.

CAM SESLERİ GELİNCE

Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Dindar polis tarafından gözaltına alındı. 400 promil alkollü çıkan Dindar, "Aşırı derecede alkollüydüm. Olay nasıl oldu, neden tartıştık hatırlamıyorum" dedi. Korkunç olay, önceki gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre Ceyda Yüksel, sosyal medyada tanıştığı Serkan Dindar'ın daveti üzerine evine gitti. 3 katlı bir binanın zemin katındaki dairede oturan Serkan Dindar ile Ceyda Yüksel birlikte alkol almaya başladı. Ancak henüz bilinmeye

bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında evden kırılan cam sesleri geldi. Durumdan şüphelenen komşular, polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunda çok sayıda cam kesiği bulunan Yüksel'in bir kolunun ise kopma noktasında olduğu görüldü. Polis, ev sahibi Serkan Dindar'ı gözaltına aldı.





SON KAHVALTI

KATİL zanlısı Serkan Dindar (38 ), Facebook hesabından farklı saatlerde genç kızla çekilmiş iki fotoğrafını paylaştı. Fotoğraflardan birinde ikili mangal yakıyor. Diğer fotoğraf ise kahvaltı masasından...



"BİLEKLERİNİ KENDİ KESTİ"

EMNİYETTE yapılan testte 400 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, genç kızla sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve birkaç gün birlikte kaldıklarını, olayın olduğu akşam da bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve döndüklerini söyledi. Dündar olay gecesi genç kızın bileklerini kestiğini, daha sonra kapı camına vurarak intihar etmeye çalıştığını söyledi. Geçimini kaynakçılıkla sağlayan Dindar'ın ayrıca "Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Taksirle Yaralama" suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.





HER ŞEY BİR BEĞENİ İLE BAŞLAMIŞ OLABİLİR

HAYATINI kaybeden Ceyda Yüksel'in, Facebook'ta 'Otostop Turkey' grubu üyesi olduğu öğrenildi. Beş gün önce köpeği ile bir fotoğrafı ile birlikte "Samsun'dan İzmir'e aracıyla gidecek olan yol arkadaşı var mı?" diye soran genç kızın paylaşımını beğenenlerden biri de, cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak gözaltına alınan Serkan Dindar oldu. İkilinin, bu beğeninin ardından görüşmeye başladıkları ileri sürülüyor.

METİN BURMALI/ HACER ÖNOĞLU ÜLGER