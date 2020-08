Öğle saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesi Çile köyü yakınlarında meydana gelen orman yangını Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ancak bu orman yangınında yanan sadece ağaçlar olmadı. Çok ender olarak görülen bir bukalemun da alevlerden kaçamayıp can verdi.



GERİYE KALAN MANZARA



Yanmış hayvanları bulan ve fotoğraflayan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşçisi Hüsem Karal orman yangını ile mücadele etmenin an zor ve acı yanının yangından sonra bölgede dolaşırken hayatını kaybetmiş olan hayvanlardan geriye kalanlarla karşılaşmak olduğunu söyledi. Hüsem Karal, orman yangınlarında 'can kaybı yaşanmadı' dense de aslında yaşamı sona eren onlarca irili ufaklı onlarca hayvanın da olduğunu belirtti. Karal, yangın bölgesinde bukalemunun yanı sıra çok sayıda kaplumbağa da gördüklerini, vatandaşlardan orman yangınları konusunda çok daha duyarlı olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

İŞTE O KARELER...