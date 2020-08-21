‘Sağlıkta güçlü altyapımızı tüm dünyaya gösterdik’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'nin ne kadar güçlü sağlık altyapısına sahip olduğunu tüm dünyanın gördüğünü söyledi. Türkiye'nin sağlık konusundaki başarısını sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de gördüğünü kaydeden Dağ, "Pandemi sürecini halen atlatamamış, günlük vefat sayıları binlerin üzerinde olan ülkeler var. ABD, Brezilya, İspanya, İtalya bu süreci en olumsuz geçiren ülkeler. Hollanda, Belçika, İngiltere gibi gibi orta halli geçiren var. Pandemi sürecini iyi geçiren ülkeler ise Almanya, Güney Kore, Türkiye oldu. Türkiye'nin hastalığın yayılımı gibi konularda da üç ülke arasında en iyi durumda daha iyi durumda olduğunu görüyoruz" dedi. Hamza Dağ, Türkiye'nin salgın sürecinde 100'den fazla ülkeye de maske, solunum cihazı ve çeşitli insani yardımlar gönderdiğini ifade etti.