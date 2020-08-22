Bu hesapların hepsi sahte

İzmirli Egebeta şirketinin sahibi olan işadamı Gafur Alişer'in sahte sosyal medya hesapları yüzünden başı dertte. Evli ve iki çocuk babası Gafur Alişer'in fotoğrafı ile çoğu yurt dışından 20'ye yakın hesap açılmış durumda.

KANUN DIŞI İŞLER VAR

Meksikalı, ABD'li ve İtalyan isimlerle açılan hesaplarla evlilik teklifinden para teklifine kadar her türlü kanun dışı işlerin yapıldığını belirten Gafur Alişer, "David Weber, Willam James, Reeves Muller, Thomas Enrico, Henry Walker, Henry Dante, Gafur Alisere, Philip Wayne, Dr. Tim Keller gibi isimler altında benim resimlerimle sosyal medya hesapları açıldığını gördüm. Savcılığa ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundum" dedi.





'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Yeni Asır'a konuşan işadamı Gafur Alişer, dünyanın çeşitli ülkelerinde keni fotoğraflarıyla açılan sosyal medya hesapları vasıtasıyla çeşitli dolandırıcılık yöntemleri yapıldığını aktararak, "Neden yapıyorlar anlamış değilim ancak bu işin peşini bırakmam. Bırakın gerçek resimle sahte hesabı, fotoşop yöntemiyle benim yüzümü kullanarak bir şeyler yapanlar da var. Meksika'dan bir bayan arayıp evlenme teklifi ettiğimi söyledi. Ben ünlü bir sanatçı ya da futbolcu değilim. Ama bir çok yabancı ismin altında benim resmim var. Kişisel avukatlarım aracılığıyla bu işin sonuna kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.





"MEKSİKA'DAN BİR KADINA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞİM"

GEÇTİĞİMİZ gün Meksika'dan bir kadının aradığını ve 'Bana evlilik teklifi etmiştiniz' dediğini duyunca çılgına döndüğünü belirten işadamı Alişer "Kim, niye benim resimlerimle bu işi yapıyor anlamış değilim. Benim 8 yıldır eşim ve iki çocuğumla olan resmimin bulunduğu sosyal medya hesabından başka hesabım yok. Bu işin bir an önce çözülmesini istiyorum. Benim bilgim dışında yakın dost, arkadaş ve iş çevremin herhangi bir tuzağa düşmesini istemiyorum" edi.

Fatih ŞENDİL