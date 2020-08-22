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Haberler İzmir Ceyda’nın koltuk altı bile kesilmiş

Ceyda’nın koltuk altı bile kesilmiş

Ceyda’nın koltuk altı bile kesilmiş
Giriş Tarihi: 22.8.2020

İZMİR'İN Bornova ilçesinde 22 yaşındaki Ceyda Yüksel'in kan donduran ölümünün ardından genç kızın bileklerini kesip, kapı camına vurarak intihar etmeye çalıştığını öne süren 38 yaşındaki katil zanlısı Serkan Dindar, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Toplanan deliller ışığında genç kızın koltuk altında 15 cm çapında derin kesik olduğu belirlendi.

METİN BURMALI

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