İZMİR'İN Bornova ilçesinde 22 yaşındaki Ceyda Yüksel'in kan donduran ölümünün ardından genç kızın bileklerini kesip, kapı camına vurarak intihar etmeye çalıştığını öne süren 38 yaşındaki katil zanlısı Serkan Dindar, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Toplanan deliller ışığında genç kızın koltuk altında 15 cm çapında derin kesik olduğu belirlendi.
METİN BURMALI
Ceyda’nın koltuk altı bile kesilmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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