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Haberler İzmir İzmir'de makilik alanda yangın!

'de makilik alanda !

'in Seferihisar ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de makilik alanda yangın!

22.08.2020, 14:17 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,14:19

Düzce Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve çok sayıda arazözün müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA

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