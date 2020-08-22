İzmir'de makilik alanda yangın!

Düzce Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve çok sayıda arazözün müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



AA