Düzce Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve çok sayıda arazözün müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
AA
İzmir'de makilik alanda yangın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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