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Haberler İzmir İzmir'de öldürülen Ceyda son yolculuğuna uğurlandı! Aileden kan donduran açıklama

'de öldürülen Ceyda son yolculuğuna uğurlandı! Aileden kan donduran açıklama

'in Bornova ilçesinde bir evde ölü bulunan ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenen (21) 'da toprağa verildi. Acılı baba , "Kızım kendini kurtarmak isterken öldürülüyor " dedi

İzmir'de öldürülen Ceyda son yolculuğuna uğurlandı! Aileden kan donduran açıklama

22.08.2020, 16:51

Olay, dün Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.

Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki Serkan Dindar'ı gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke dildiği adliyede mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

"TECAVÜZE YELTENMEYE KALKINCA KIZIM KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"
Ceyda Yüksel'in cenazesi ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak İstanbul'a getirildi . Yüksel için Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Anne Filiz Yüksel'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü .Dua ve helallik alınmasının ardından cenaze Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.

Törende konuşan acılı baba Ahmet Yüksel, "Kızım hayvanları çok seviyordu. Sosyal medyadan köpeği sahiplendiriyordu. İzmir'den birisi aramış "sahipleneceğim" diye. O da İzmir'e gitmiş. Buluşunca 'köpeği eve götüreceğim' diye eve gidiyorlar. Sonra tecavüze yeltenmeye kakınca kızım kendini kurtarmaya çalışıyor. Camları kırıyor sesini duyurmak için. Kızım kendini kurtarmak isterken öldürülüyor. Kolu kopacak kadar kesilmiş" diye konuştu.

DHA

Ceyda Yüksel’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı Vücudunda cam kesikleri bulunmuştu! Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili detaylar netleşmeye başladı

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