İZSU’nun müdürü nerede yaşıyor?

Özkan, İzmir'de ağır bir koku sorunu olmadığını zaman zaman duyulan kokuların da hafif olduğunu savundu. Vatandaşların yoğun şikayetlerine rağmen yapılan bu açıklama, "İZSU Genel Müdürü acaba nerede yaşıyor?" dedirtti. Yeni Asır'ın "Her yerden koku şikayeti geliyor. Bunun önüne geçilmeyecek mi, İzmir'in kaderi mi bu?" şeklindeki sorusunu cevaplandıran Özkan, "Hiçbir şeyin kaderi değil. Hafif hafif kokular olduğu doğru. Ama çok kötü kokular yok. Her sosyal medya paylaşımı doğru olduğu anlamına gelmez. Sosyal medyada gördüğümüz paylaşımlar üzerine ölçüm yapın varsa giderelim dedik ama elimize gelen net bir şey yok" dedi.

"RAHATLATACAĞIZ"

Özkan, "Biliyorsunuz İzmir'de bazı yerlerde yağmur suyu ve kanalizasyonun bir arada olduğu birleşik sistemler var. Onları hızla ayırmak için ihalelere çıkıyoruz. Buca ve Gültepe'nin ihalesine çıktık. Bu birleşik sistemleri ayırdığımızda hem koku olmayacak hem Körfez'i korumuş olacağız hem de arıtmaların yükünü azaltacağız" diye konuştu. Özkan, "Körfezi korumuş olacağız" sözleri üzerine Yeni Asır'ın yönelttiği "Peki birleşik sistemden Körfeze evsel atık mı akmaya devam ediyor?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi: "Hayır kesinlikle hayır. Bu konuda çok net söylüyorum. Böyle bir şeye asla izin vermiyoruz. Koku, Körfez'e bir şey aktığından değil, yani hafif bir koku biz de bazın bazı yerlerde duyuyoruz ama arkadaşlarımız onunla ilgili bütün çalışmaları yapıyorlar. Derelerin temizliği yapılıyor. Bir taraftan Manda çayı ve Meles hem temizleniyor hem iyileştiriliyor. Yani koku yaratabilecek her sistem düzeltiliyor. Ama gene de bir koku hissediyorsanız onu bilemiyorum."



İşte sosyal medyada dile getirilen tepkilerden bazıları:

ÖNCEDEN körfez kokardı şimdi İzmir'in tamamı. Bunu nasıl başardınız? #izmirkokuyor

#İZMİRKOKUYOR.

Günlerdir süren bu koku yüzünden nefes almak imkansız hale geldi. Camı pencereyi açar açmaz lağım kokusu geliyor. Buna bir çözüm bulunması lazım her sene aynı şeyleri söyleyip yapmayan bir belediye istemiyoruz.

BOSTANLI'DA dün akşam hissettik ağır kokuyu, o koku her daim İzmir'de mevcut.

BUCA, Şirinyer lağım kokuyor.

KARŞIYAKA'NIN her yeri kokuyor. Uyku uyuyamaz olduk.

BAYRAKLI

Osmangazi Mahallesi Allah için bu işi çözün bıktık kardeşim. 30 senedir şu İzmir'in lağım kokusundan bıktık.

BALÇOVA

Rezalet...

ERHAN GÜLENÇ