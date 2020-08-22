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Haberler İzmir Kumar baskınından kaçmak için öyle bir şey yaptılar ki...

baskınından kaçmak için öyle bir şey yaptılar ki...

'de baskınından kaçmaya çalışan 3 kişi yaralandı. Bir eve düzenlenen kumar baskınından kaçmak için duvardan atlayarak yaralanan 3 kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kumar baskınından kaçmak için öyle bir şey yaptılar ki...

22.08.2020, 08:49 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,09:00

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve yapılan kumar baskınında polisten kaçmak için yüksekten beton zemine atlayan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1268 Sokak'taki bir evde kumar oynandığını öğrenen polis ekipleri, adrese baskın yaptı. Bu sırada polisten kaçmak için, binanın arka tarafındaki 5 metrelik duvardan atlayan 3 kişi yaralandı.

Telefonla 112'yi arayan ve ambulans isteyen yaralıların bu talebinin ardından polis ekipleri de bölgeye gitti.

Yaralıların olduğu arsanın kapısındaki kilidin, olay yerine gelen ekiplerce kırılmasının ardından 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan biri ambulansa götürüldükleri sırada, gazetecilerin "Neden atladınız?" sorusuna "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik." cevabını verdi.

AA

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