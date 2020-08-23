Annelerinin ölümünü izlediler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki akşam seyir halindeki minibüste kocası Hüseyin Canım ile tartışan Emir Canım (36), çocuklarının gözü önünde yola atladı. Talihsiz kadın hastanede kurtarılamadı. Olay, önceki akşam 21.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi Ödemiş Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte 58 AT 370 plakalı minibüsle seyir halinde olan Emir Canım, eşi Hüseyin Canım ile tartışmasının ardından açtığı aracın kapısından atladı.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Minibüsün genç kadının üzerinden geçmesi sonucu kaburga kemiklerinin kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi.



KOCASI GÖZALTINDA

POLİS ekipleri, olayın ardından hayatını kaybeden Emir Canım'ın eşi Hüseyin Canım'ın ifadesine başvurdu. Otomobilleri ile seyir halinde oldukları sırada, eşi Emir Canım ile tartışmaya başladıklarını ileri süren Hüseyin Canım, eşinin kapıyı açarak, "Bıktım artık senden, yaşamak istemiyorum" dediği ve daha sonrasında düştüğünü söylediği öğrenildi. Olayın ardından Hüseyin Canım polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SEVAL KONURALP