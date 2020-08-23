Baskından kaçarken 5 metreden düstüler

İZMİR'İN Konak ilçesinde, bir eve yapılan kumar baskınında, kaçmaya çalışırken 5 metre yükseklikteki duvardan atlayan 3 kişi, yaralandı. 3 yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı. Bu sırada gazetecilerin, "Kumar baskınından mı kaçtınız?" sorusuna şüphelilerden biri, "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik" diye cevap verdi.