Baymaz’ı trafik cezaları baydı!

İzmir'in Tire ilçesinde, 31 yaşındaki Mustafa Baymaz adlı motosiklet sahibi, hiç gitmediğini söylediği İzmir Karşıyaka'dan 1 ay içinde gelen 5 ayrı trafik cezasıyla şaşkına döndü.



ÜST üste adresine gelen trafik cezaları yüzünden adeta hayatının karardığını ifade eden Mustafa Baymaz, "Bayraklı Adliyesi'ne giderek, cezalara itiraz ettim. Tam bu işi çözdüm derken yine Karşıyaka merkezli iki ayrı trafik cezası daha tebliğ edildi. Sahip olduğum motosikleti yaklaşık bir yıldır şehir içinde kullanıyorum. Bu süre içinde motosikletimi benden başka kimse kullanmadı. Motosikletle hiç İzmir'e gitmedim. Üstelik, scooter tipi motosiklet istesem de beni Tire'den, İzmir Karşıyaka'ya götürecek nitelikte değil" dedi.

NADİR UYSAL