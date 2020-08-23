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'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan , ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir Menderes'te orman yangını

23.08.2020, 08:32 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020,08:38

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Menderes ilçesi Efemçukuru mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz ve 4 dozerle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Geçen sene Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangın bölgesine yakın olan alanda soğutma çalışması devam ediyor.

AA

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