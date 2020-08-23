İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Menderes ilçesi Efemçukuru mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz ve 4 dozerle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Geçen sene Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangın bölgesine yakın olan alanda soğutma çalışması devam ediyor.
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İzmir Menderes'te orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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