Alınan bilgiye göre, ilçede Kokar mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.
Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için çalışma yürütüyor.
İzmir Urla'da orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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