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Haberler İzmir İzmir Urla'da orman yangını

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Son dakika... Son dönemde sık sık yaşanan orman yangınlarına bir yenisi eklendi. 'in ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir Urla'da orman yangını

23.08.2020, 11:56

Alınan bilgiye göre, ilçede Kokar mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için çalışma yürütüyor.

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