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Haberler İzmir İzmir’de 95 ekiple film gibi narkotik operasyonu

’de 95 ekiple film gibi operasyonu

Son dakika haberine göre, film gibi operasyona ev sahipliği yaptı. Jandarma tarafından 95 ekiple kent genelinde düzenlenen denetiminde, toplam 1310 gram kubar esrar ve 36 kök Hint keneviri ele geçirildi.

23.08.2020, 12:11 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020,12:19

Türkiye genelinde yapılan narkotik uygulaması kapsamında, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri de toplam 410 kişilik personelin katılımıyla oluşturulan 95 ekiple 110 metruk bina, 156 park, 356 sokak ve 75 iş yerinde denetim yaptı. Denetimlerde, 1310 gram kubar esrar ve 36 kök Hint keneviri ele geçirildi. 178 araca yönelik cezai işlem uygulanırken, 20 araç da trafikten menedildi, sürücülerine ise toplam 95 bin 687 lira ceza kesildi.



Denetimlerde, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 9 kişi yakalanırken, 2 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde imal ticareti' suçundan işlem yapıldı. 11 şüpheliye de idari işlem uygulandı.

DHA

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