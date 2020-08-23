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Haberler İzmir İzmir’de mangalcılara kötü haber

’de mangalcılara kötü haber

İzmir’de mangalcılara kötü haber
Giriş Tarihi: 23.8.2020

ÇIKAN orman yangınlarına karşı İzmir'de 31 Ekim'e kadar piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda, önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri dışında mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "21 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlarda piknik yerleri dışında, piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Belirlenen piknik ve mesire yerleri ile ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, 31 Ekim 2020'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.


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