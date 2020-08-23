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Haberler İzmir İzmir'de şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü

'de şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü

Son dakika... 'de yaşanan feci kazada, şarampole devrilen araç hurdaya döndü. İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü

23.08.2020, 08:53

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş istikametinden Nazilli yönüne giden Bilal Çamçı (58) yönetimindeki 09 RU 434 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Araçtaki Murat Çabuk (43) olay yerinde, Bilal Çamcı ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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