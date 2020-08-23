Tek ameliyatla hem bel hem boyun fıtığından kurtuldu

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan, uzun süredir yürümekte güçlük çekip hem bel hem de boyun ağrısından şikayet eden Mine Önser (58), aynı anda gerçekleştirilen bel ve boyun fıtığı ameliyatlarıyla sağlığına kavuştu. Hem bel hem de boyun ameliyatlarının aynı anda yapılmasının nöroşirürji pratiğinde çok sık görülmediğinin altını çizen özel bir hastanede görevli Op. Dr. Murat Düzgün, "Mine Hanım bir saatlik operasyonun ardından hastanemizde bir gece kaldıktan sonra, bel ve boyun ağrısı ile ayağındaki ve kolundaki güçsüzlük ortadan kalktı" dedi.