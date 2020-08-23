  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Tek ameliyatla hem bel hem boyun fıtığından kurtuldu

Tek ameliyatla hem bel hem boyun fıtığından kurtuldu

Tek ameliyatla hem bel hem boyun fıtığından kurtuldu
Giriş Tarihi: 23.8.2020

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan, uzun süredir yürümekte güçlük çekip hem bel hem de boyun ağrısından şikayet eden Mine Önser (58), aynı anda gerçekleştirilen bel ve boyun fıtığı ameliyatlarıyla sağlığına kavuştu. Hem bel hem de boyun ameliyatlarının aynı anda yapılmasının nöroşirürji pratiğinde çok sık görülmediğinin altını çizen özel bir hastanede görevli Op. Dr. Murat Düzgün, "Mine Hanım bir saatlik operasyonun ardından hastanemizde bir gece kaldıktan sonra, bel ve boyun ağrısı ile ayağındaki ve kolundaki güçsüzlük ortadan kalktı" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tek ameliyatla hem bel hem boyun fıtığından kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA