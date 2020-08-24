Annesi gözleri önünde hayatını kaybetti

Ödemiş Umurbey Mahallesi'nde, eşi Hüseyin Canım tarafından seyir halindeki arabadan atladığı ileri sürülen Emir Canım'ın, hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni bilgiler elde edildi. 4 çocuk annesi Emir Canım'ın arabadan düşerek yaşamını kaybetmesi sonrası ifadesi alınan Hüseyin Canım "Otomobilde tartıştık. Eşim kapıyı açıp, 'Bıktım artık senden' dedikten sonra, araçtan düştü" dedi.

'BABAM VURMADI'

Polis çiftin yaşları 1 ile 10 arasındaki 4 çocuğundan Zeynep Canım'ın da ifadesine başvurdu. Annesi gözlerinin önünde yaşamını yitiren Zeynep Canım da ifadesinde, babasının annesine vurmadığını belirtip, "Tartışma sırasında annem minibüsün kapısını açtı. Ancak yanlışlıkla düştü mü yoksa kendisini mi attı anlayamadım. Kapıyı tutmaya çalıştım ancak kucağımda kardeşim vardı tutamadım. Durup, indiğimizde kardeşim Ecrin, anneme dokundu. Ben karşıdan seyredebildim. Annem bana öylece baktı, dudağını kımıldattı ama sonra ben tam bir şey diyecekken yaşamını yitirdi" dedi.

SEVAL KONURALP