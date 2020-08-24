İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 24 Ağustos İzmir elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...
İzmir'de elektrik kesintisi 24 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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