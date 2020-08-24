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İzmir'de elektrik kesintisi 24 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını merakla araştırıyor. İşte 24 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...