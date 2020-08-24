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Haberler İzmir İzmir'de otomobil vurgunu!

'de otomobil vurgunu!

'de otomobil satına alma bahanesi ile yüzlerce kişiyi kandıran dolandırıcıların ağına düşen , çetenin insanları nasıl kandırdığını Yeni Asır’a anlattı.

İzmir'de otomobil vurgunu!
Giriş Tarihi: 24.8.2020

Aracını satmak istediğinde dolandırıcıların kendisini telefonla arayarak önce güven sağladıklarını aktaran Kılıç, noter işlemleri sırasında da çeşitli bahanelerle aracı kendi üzerlerine geçirdiklerini, satışını yaptığı aracın parasını istediğinde ise dolandırıldığını anladığını söyledi.

ORGANİZE ÇETE
İzmir'de yaşayan belediye işçisi Mahir Kılıç, bir internet sitesinde ilan açıp arabasını satışa çıkardı. Kendisine ulaşan şebeke üyesinin, 'Biz Menemen'de köklü bir aileyiz, bizi herkes tanır' dediğini belirten Kılıç, "Menemen'e gittiğinizde biri aracı test ediyor, diğer sizi lafa tutuyor. Sonra kapora olarak bir miktar para veriyor. Genelde kalabalık olduğu için Menemen 4. Noter'ini tercih ediyorlar. Siz satış için evrakları verdiğinizde yanınızdaki diğer kişiler de lafa tutuyor. O esnada sizin aklınız almanız gereken paranızda. Tam işlemler bitecekken bu şebeke üyesi acil bir telefon gelmiş gibi olay yerinden ayrılıyor. Sonra sizi telefonla arayarak, 'İban'ınızı verin, paranız hemen hesaba yatacak' diyor. Siz paranızı beklerken, şebeke bu yöntemle aracınızı 2-3 gün içerisinde başka kişilere ya da galerilere satıyor" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL

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