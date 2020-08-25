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Haberler İzmir Feci şekilde can verdi! Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu ki...

Feci şekilde can verdi! Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu ki...

Son dakika haberine göre 'in Menderes ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya feci şekilde yaşamını yitirdi. Sürücü E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Feci şekilde can verdi! Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu ki...

AA

25.08.2020, 16:19

Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, İzmir-Gümüldür kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydın'a (37) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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