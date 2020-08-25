‘Karabağlar Belediyesi bu inşaatı görmüyor mu!’

İzmir Karabağlar Bahçelievler Mahallesi'nde Helal Para Camisi'nin bulunduğu 510 Sokak'taki apartman inşaatı görenleri şaşırttı. Yıllardır sokakta bulunan 4 katlı apartmanın yıkıldıktan sonra yerine yenisinin yapılması için harekete geçildiğini, ancak inşaatın hem yolu daralttığını hem de yaya kaldırımını işgal ettiğini belirten vatandaşlar, soruna bir çözüm istedi.

FIKRALARI ARATMIYOR

İnşaat sahipleri tarafından her şey yasal olarak yürütülse de ortaya çıkan manzaranın Karadeniz fıkralarını aratmadığına da dikkat çeken mahalle sakinleri, "Kentimizdeki araç yolları zaten dar. Bu inşaatın başlaması ile sokağımızdaki yol daha da daraldı. Yaya kaldırımı ortadan kaldırıldı. İnşaat sahiplerinin bu kadar çıkma yapmasına nasıl müsaade ediliyor? Mal sahibinin tapulu arazisi diye bu soruna kimse müdahale etmeyecek mi? Görsel olarak ne kadar kötü olduğu ortada. Karabağlar Belediyesi eğer bu inşaata ruhsat verdiyse gelip hiç mi bakmadı, nasıl ruhsat verdi? İnşaat ruhsatı yoksa bu işe birileri müdahale etmeyecek mi? O zaman belediye niye var?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Metin BURMALI