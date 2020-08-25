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Haberler İzmir Menemen’in çöp konteynerleri pislikten geçilmiyor

’in çöp konteynerleri pislikten geçilmiyor

Menemen’in çöp konteynerleri pislikten geçilmiyor
Giriş Tarihi: 25.8.2020

MENEMEN 9 Eylül Mahallesi'ndeki 8'inci cadde üzerinde bulunan çöp konteynerlerinden şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Çevre sakinleri, cadde üzerindeki çöplerin zamanında alınmadığını, alınsa da etrafının pislik içerisinde olduğunu ifade etti. Sorunun çözümü için muhtara başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını da anlatan mahalleli, "Çöpler zamanında toplanmadığı için taşıyor. Gecikmeli toplanınca da geriye kalan atıklar kökü koku yayıyor. Çöplerimizin düzenli olarak toplanmasını istiyoruz" diye konuştu.

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