Parklar bakımsız bırakıldı

GAZİEMİR'DEKİ Baybey Sitesi yakınında bulunan çocuk parkının bakımsız hali tepki çekti. Site yakınındaki çocuk oyun parkına hiç bakım yapılmadığını, etrafındaki yeşil alanın da bakımsız olduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmesi gerektiğine dikkat çekti. Çocukların her an düşebileceklerini de vurgulayan vatandaşlar, "Parkımız hep bakımsızdı ve çevre düzenlemesi de yeteri kadar yapılmadı. Parkı yapanların ara sıra kontrol etmesi de gerekiyor" dediler