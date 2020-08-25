Ticaret Bakanlığı’ndan İzmir ziyareti

Esnaf, sanatkarlar ve kooperatiflerin sorunlarını ve beklentilerini dinlemek ve mevcut durumlarını yerinde görmek üzere İzmir'e bir ziyaret gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, ilk olarak Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Birlik Başkanı Faruk Aydın tarafından Genel Müdür Erkan'a pamuk, bitkisel yağ ve yem alanlarında faaliyet gösteren birlik ve bağlı ortaklıkların durumu ve verilen destekler anlatıldı.

'DESTEK VERECEĞİZ'

Necmettin Erkan daha sonra Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Hilmi Sürek ve yönetimi ile bir araya geldi. Erkan ziyaretinde 100 yılı deviren bir kooperatif olan ve yıllar içinde ortaklarına verdiği destek ve yenilikçi yatırımlarıyla Türkiye'nin en güçlü zeytinyağı markalarından biri olmayı başarmalarından dolayı birlik yönetimini kutladı. Rekabet üstünlüğünün devam etmesi için Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

KOOPERATİFLERE ÖRNEK

Genel Müdür Erkan, bir sonraki ziyaretini Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne gerçekleştirdi. Birlik başkanı Ali Rıza Türker, Erkan ile üretici ortaklara verilen desteği ve üzüm üretim ve tüketimi ile ilgili bilgileri paylaştı. Erkan da, birliğin ülkeye döviz kazandıran ve ihracatta lider kuruluşlardan biri olması nedeniyle bütün kooperatiflere örnek olması gerektiğini ifade etti.

FUAR HAZIRLIKLARI

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ni de ziyaret eden Erkan'a, Birlik Başkanı Mustafa Bircan tarafından üretim ve depolama tesisleri ile ilgili bilgi verildi. Ayrıca, Covid-19 salgınında birlik tarafından piyasayı dengeleyen Tariş Kolonya üretimi ve satışı ile ilgili de bilgi verildi. Erkan, 24 Eylül'de düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı için hazırlıkların devam ettiğini ve geçen yıl olduğu gibi kooperatifler adına başarılı bir fuar olması için yoğun bir gayret içinde olduklarını söyledi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 16. Bölge Birliği ziyaretinde ise Erkan, esnaf ve sanatkarlara verilen krediler ile ilgili Birlik Başkanı Selahattin Hünü'den bilgi aldı.



"FUAR 9 EYLÜL'DE AÇILACAK"

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni de ziyaret eden Necmettin Erkan, birlik Başkanı Zekeriya Mutlu tarafından İzmir esnafının kredi ve desteklere erişimi ile ilgili bilgi aldı. Bakan Ruhsar Pekcan'ın gece gündüz çalıştığını kaydeden Erkan, "Sayın Bakanımız Manisa'da doğmuş, büyümüş biri. İzmir ziyaretimiz kendilerini sevindirdi ve selamlarını iletti. 1 Eylül'de kapalı alanlarda fuar açılışı ile ilgili bir açıklaması oldu. Böylece İzmir Enternasyonel Fuarı'nın da 9 Eylül'de açılışı mümkün olacak. İnşallah Fuar'da yeniden buluşuruz" ifadelerini kullandı.