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Haberler İzmir Tire Fatih Parkı’nı meyhaneye çevirdiler

’nı meyhaneye çevirdiler

Tire Fatih Parkı’nı meyhaneye çevirdiler
Giriş Tarihi: 25.8.2020

TİRE'NİN, en gözde spor ve mesire alanlarından biri olan Fatih Parkı, bazı kendini bilmezlerin açık hava meyhanesine dönüştü. Gece geç saatlerde parkta alkol alan magandalar, boş şişeleri ve çöplerini de yaklaşık 1 metre ötedeki çöp kutularına değil yerlere atıyor. Yaz aylarında parkı hem spor hem de piknik yapmak için kullanan vatandaşlar, "Ailece parka geldiğimizde hemen hemen her gün benzer manzara ile karşılaşıyoruz. Çevreye karşı bu kadar vurdum duymaz olunmaz. Belediye temizlik işçileri parkı temiz tutmak için ellerinden geleni yapıyor. Ancak, boş içki şişelerini masa üstlerinde bırakan ya da yere atıp kıran zihniyet sorumsuzca davranmaya devam ediyor" diye konuştular. Şişelerin yanı sıra poşetler, çekirdek kabukları, meşrubat şişeleri ve son zamanlarda maskeler de rastgele çevreye atılıyor. Çevre sakinleri, bu duruma çözüm bulunmasını istiyor.

NADİR UYSAL

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