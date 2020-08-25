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Haberler İzmir Virüssavar otobüs İzmir’in yollarına çıktı

Virüssavar otobüs ’in yollarına çıktı

Virüssavar otobüs İzmir’in yollarına çıktı
Giriş Tarihi: 25.8.2020

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Otokar'ın ürettiği 52 otobüsü filosuna dahil etti. Araçlardan biri, 302 numaralı Konak- Otogar hattında çalışmaya başladı. Özel donanımıyla dikkat çeken bu otobüs, virüslere ve bakterilere karşı dört önemli güvenlik sistemine sahip. Ön kapıdan binişte yolcunun ateşini ölçen güvenlik sistemi, maskesiz binenleri de uyarıyor. Araç hareket halindeyken fotokataliz havalandırma sistemi havadaki zararlı organizmaları öldürüyor. Sefer sonlarında ise otomatik sistem aracı dezenfekte ediyor.

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