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Haberler İzmir ‘Bana sıkılan siyasi kurşun’

‘Bana sıkılan siyasi kurşun’

İzmir Foça'da sahilde yemek yerken bir arkadaşı ile silahlı saldırıya uğrayan Menemen Belediyesi'nin eski Başkanı Tahir , kendisine yapılan saldırının siyasi olduğunu söyledi.

‘Bana sıkılan siyasi kurşun’
Giriş Tarihi: 26.8.2020

20 YIL BAŞKANLIK YAPTI
Yeni Asır'a yaptığı açıklamada Menemen'de kendisinden sonra tuhaf şeyler olduğunu belirten Şahin, "Menemen'de siyasetle uğraşan kişilerin başına her gün bir şey geliyor. Ben 4 dönem aslanlar gibi alnımın akıyla başkanlık yaptım. 20 yıl dengeli ve adaletli olmaya çalışarak ilçeyi yönettim. Benim dönemimde kimsenin eline diken bile batmadı. Fakat son aylarda ilk önce muhtarlar birbirine giriyor, belediye meclis üyesi darp ediliyor, bir başka belediye meclisi üyesi silahla kaçırılıyor, bir gazeteci dayak yiyor. Kin ve nefret Menemen'in üzerine kara bulut gibi çöktü. Ard arda yaşanan olayların ardından benim de saldırıya uğramam manidar" dedi. Tedavisi Çiğli Devlet Hastanesi'nde süren Şahin, "Ben yemek yiyordum. Masanın yanından gelip geçen vatandaşlar selam veriyordu, bu kişiyi de bize selam verecek sandım, maskesi ve beresi vardı. Bir anda arka masanın yanından çıkıp ateş etti ve bir otomobile binip kaçtı. Beni vuran kişinin tırnağını bile görmedim, 20 yaşlarında olduğu söyleniyor. Benim 20 yaşında bir gençle ne işim olur. Hadi belediye başkanı olsam işe almadığım için vurdu derim. Ama öyle bir şey yok. Beni neden vurdu anlamadım, ama kim bu çocuğa vurdurttu, mutlaka ortaya çıkacak. Bu kurşun mafya kurşunu değil. Tamamen Menemen'deki siyasetin kurşunu. Çünkü beni vurması için siyaset dışında bir sebep yok" dedi.

Fatih ŞENDİL

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