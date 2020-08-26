CHP yönetiminden Arda’ya uyarı

CHP yönetiminden Başkan Arda'ya uyarı geldi. CHP İl Başkanlığı'na çağırılan Arda, adeta sorguya alındı. CHP'nin Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediye başkanının eşi fahri olarak projelere destek olabilir. Ama kart bastırması, belediye logosunu kullanması, imkanlarından yararlanması kabul edilemez. Kendisi ikaz ettik" dedi. Başkan Arda konuyla ilgili, "Eşim gönüllü çalışıyor, para almıyor" derken Deniz Arda'nın 'nüfuz ticareti' suçu işlediği iddia edildi. Belediye meclisine önerge veren AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, "Başkanın eşi olmak dışında belediye ile hiçbir bağı olmayan Deniz Arda'nın belediye logosu ve unvanını kullandığı kartvizitle, yasal tanımı olmayan bir görevle yetkilendirilmiş olmasının nüfuz ticaretine sebep olabileceği düşünüyoruz" dedi.

Onursal komediye toplumsal parodi

Eş başkan değil onursal koordinatör!