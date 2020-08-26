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Haberler İzmir CHP yönetiminden Arda’ya uyarı

yönetiminden Arda’ya uyarı

Yeni Asır'ın Gaziemir Belediyesi'nde 'li Başkan Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'nın 'Onursal Koordinatör' sıfatıyla görev yaptığını ve belediye logosuyla kartvizit bile bastırdığını ortaya çıkarmasının ardından CHP karıştı.

CHP yönetiminden Arda’ya uyarı
Giriş Tarihi: 26.8.2020

CHP yönetiminden Başkan Arda'ya uyarı geldi. CHP İl Başkanlığı'na çağırılan Arda, adeta sorguya alındı. CHP'nin Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediye başkanının eşi fahri olarak projelere destek olabilir. Ama kart bastırması, belediye logosunu kullanması, imkanlarından yararlanması kabul edilemez. Kendisi ikaz ettik" dedi. Başkan Arda konuyla ilgili, "Eşim gönüllü çalışıyor, para almıyor" derken Deniz Arda'nın 'nüfuz ticareti' suçu işlediği iddia edildi. Belediye meclisine önerge veren AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, "Başkanın eşi olmak dışında belediye ile hiçbir bağı olmayan Deniz Arda'nın belediye logosu ve unvanını kullandığı kartvizitle, yasal tanımı olmayan bir görevle yetkilendirilmiş olmasının nüfuz ticaretine sebep olabileceği düşünüyoruz" dedi.

Onursal komediye toplumsal parodi Eş başkan değil onursal koordinatör!

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