Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ağustos Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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