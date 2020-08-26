Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ağustos Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ağustos Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 26 Ağustos Çarşamba tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 26 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

26.08.2020, 09:14