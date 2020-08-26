İzmir’de LPG bakım servisinde patlama

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil LPG sistemlerinin bakım ve ayarlarının yapıldığı iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı, ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan işçiler Kürşat Özçelik (22) ve Mahsun Polat (22) hastaneye kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Yangın, daha sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yeri ve araçlarda da hasar meydana geldi.