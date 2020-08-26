  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de LPG bakım servisinde patlama

’de bakım servisinde patlama

İzmir’de LPG bakım servisinde patlama
Giriş Tarihi: 26.8.2020

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil LPG sistemlerinin bakım ve ayarlarının yapıldığı iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı, ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan işçiler Kürşat Özçelik (22) ve Mahsun Polat (22) hastaneye kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Yangın, daha sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yeri ve araçlarda da hasar meydana geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de LPG bakım servisinde patlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA