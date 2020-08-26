Körfez yatarak temizlenmez!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve koku sorununun ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

BİZE ZUL GELİYOR

VAPUR ile seyahat eden Dağ, "Bütün Körfez kokuyor. Biraz önce gemiye binince Büyükşehir Belediye Başkanımızın 'dört yıl sonra yüzmeyi düşünüyorum' sözü aklıma geldi. Ben de 'inşallah' dedim. Ama hiç çalışmadan olmaz. Sadece derelerin temizlenmesiyle Körfez'in temizlenme si çok mümkün değil. Hepimiz istiyoruz burada yüzmeyi. Ama bu yatarak olacak bir iş değil" diye konuştu. İzmir'in kırsal mahallelerinde yaşanan su problemlerinin sorumlusunun da İZSU olduğunu anlatan Dağ, "Her fırsatta çağrıda bulunuyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz. Büyükşehir bu işlere çözüm üretsin. 2020 Türkiye'sinde susuzluk konuşmak bize zul geliyor. Bunun üzerinden de siyaset yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.