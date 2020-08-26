Korona şiddeti!

Korona virüsü tedbirlerini hiçe sayıp, maske takmadan ya da burun altına takarak toplu taşıma araçlarını kullanan bazı yolcuların, kendilerini uyaran otobüs şoförleri ya da istasyon görevlilerine sözlü ya da fiziksel şiddet uygulaması olayları İzmir'de artış gösterdi. Konak ilçesinde, maskelerini burun altına takan 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförüyle tartışırken, kavga çıkmasını çevredekiler ve diğer otobüs şoförü önledi. Bayraklı ilçesinde ise eşiyle birlikte otobüse binen bir kişi, tedbirler kapsamında otobüsün kapasitesinin dolduğunu ve başka yolcu alamayacağını söyleyen otobüs şoförü ile tartışıp, araçtan inmedi. İzmirliler, son zamanlarda otobüs şoförleri ve istasyon görevlilerine yönelik artan korona virüs şiddetiyle ilgili yaşananlara tepki gösterdi.