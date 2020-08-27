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Haberler İzmir İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

açıklarında 22 düzensiz kurtarıldı

Son dakika... 'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 22 düzensiz , ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.08.2020, 09:26

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler yapılan sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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