Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler yapılan sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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