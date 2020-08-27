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Haberler İzmir İzmir’de sokak düğünlerine yasak geldi

’de sokak düğünlerine yasak geldi

İzmir’de sokak düğünlerine yasak geldi
Giriş Tarihi: 27.8.2020

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmaması; ihtiyaç halinde, mevcutsa ve uygunsa kaymakamlıktan izin alınarak düğün amaçlı okul bahçelerinin kullanılması kararı alındı. Alınan kararlardan biri de birinci derece akrabalar (anne, baba, dede, büyükanne) dışında 65 yaş üzeri kişilerin tesise alınmaması oldu.

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