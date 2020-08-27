Karşıyaka Belediyesinde korona paniği

Karşıyaka Belediyesinde çalışan bir personelde korona virüse rastlandı. Şikayetleri üzerine Covid-19 testi yaptıran personelin testi pozitif çıktı. Personel hemen tedaviye alınırken, belediyede birlikte çalışıp temas ettiği 8 kişinin de karantinaya alındığı öğrenildi.