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Haberler İzmir Karşıyaka Belediyesinde korona paniği

korona paniği

'in çalışan bir personelin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Karşıyaka Belediyesinde korona paniği

27.08.2020, 17:39

Karşıyaka Belediyesinde çalışan bir personelde korona virüse rastlandı. Şikayetleri üzerine Covid-19 testi yaptıran personelin testi pozitif çıktı. Personel hemen tedaviye alınırken, belediyede birlikte çalışıp temas ettiği 8 kişinin de karantinaya alındığı öğrenildi.

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