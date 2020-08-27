Karşıyaka Belediyesinde çalışan bir personelde korona virüse rastlandı. Şikayetleri üzerine Covid-19 testi yaptıran personelin testi pozitif çıktı. Personel hemen tedaviye alınırken, belediyede birlikte çalışıp temas ettiği 8 kişinin de karantinaya alındığı öğrenildi.
Karşıyaka Belediyesinde korona paniği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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