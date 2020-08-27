‘Onursal’ fren!

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Gaziemir Belediyesi'nde, belediye başkanımızın eşini herhangi bir göreve veya makama ataması, eşi liyakat sahibi olsa ve belediyeden elde ettiği maddi bir kazancı olmasa bile kesinlikle kabul edilemez ve yanlıştır. Bu konuda İzmirlilerden ve halkımızdan gelen tepkilere hak veriyor ve bu durumun düzeltilmesi için çalıştığımızın bilinmesini istiyorum. En kısa sürede bu yanlıştan dönülecektir" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gaziemir Belediyesi'nde yaşanan olayla ilgili Başkan Halil Arda'nın CHP İzmir İl Başkanlığı'na çağrıldığı, il başkan yardımcılarından oluşan bir komisyonun kendisini dinlediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı da belirtildi.

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