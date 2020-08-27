  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘Onursal’ fren!

’ fren!

'nde 'li Başkan 'nın eşi 'nın ' Koordinatör' sıfatıyla görev yaptığını ve belediye logosuyla kartvizit bile bastırdığının ortaya çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

‘Onursal’ fren!
Giriş Tarihi: 27.8.2020

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Gaziemir Belediyesi'nde, belediye başkanımızın eşini herhangi bir göreve veya makama ataması, eşi liyakat sahibi olsa ve belediyeden elde ettiği maddi bir kazancı olmasa bile kesinlikle kabul edilemez ve yanlıştır. Bu konuda İzmirlilerden ve halkımızdan gelen tepkilere hak veriyor ve bu durumun düzeltilmesi için çalıştığımızın bilinmesini istiyorum. En kısa sürede bu yanlıştan dönülecektir" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI
CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gaziemir Belediyesi'nde yaşanan olayla ilgili Başkan Halil Arda'nın CHP İzmir İl Başkanlığı'na çağrıldığı, il başkan yardımcılarından oluşan bir komisyonun kendisini dinlediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı da belirtildi.

Eş başkan değil onursal koordinatör!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Onursal’ fren! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA