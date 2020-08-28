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Haberler İzmir Gaziemir’de çevre katliamı

’de çevre katliamı

Gaziemir’de çevre katliamı
Giriş Tarihi: 28.8.2020

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kanalizasyon, fabrika, kimyasal ve evsel atıkların birbirine karıştığı derede suyun rengi griye döndü. Dokuz Eylül Mahallesi sınırları içindeki derenin son 10 yıldır günden güne kirlendiğini söyleyen ve çevredeki fabrika atıklarının yanı sıra kimyasal atıklar ve evsel atıkların da dere yatağında toplanıp, İzmir Körfezi'ne aktığını söyleyen mahalleli, çevreye kötü koku yayan dere için CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nden kalıcı çözüm istedi.

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