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Haberler İzmir İzmir'deki uyuşturucu operayonunda: 1 kişi tutuklandı

'deki operayonunda: 1 kişi tutuklandı

Son dakika... 'in Ödemiş ilçesinde narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'deki uyuşturucu operayonunda: 1 kişi tutuklandı

DHA

28.08.2020, 09:09

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Birgi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler önceden tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda bin 270 gram esrar maddesi, 100'den fazla extacy hap ve 53 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.



Olayla ilgili yakalanan şüpheli İ.A. gözaltına alındı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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