İzmir'de silahlı dehşet! Sokakta karşılaşınca...

Olay, saat 04.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Vasvi E. caddede yürüdüğü sırada, O.A.A.(18) ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Vasvi E. ile O.A.A. tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla belinden tabanca çıkartan O.A.A., Vasvi E.'yi göğsünden vurarak ağır yaraladı. Şüpheli O.A.A. hızla olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Vasvi E.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vasvi E. daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Vasvi E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri silahlı saldırgan O.A.A.'yı kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan O.A.A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Vasvi E. ile O.A.A.'nın çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

DHA

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