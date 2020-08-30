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İzmir'de elektrik kesintisi 30 Ağustos Pazar!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesintiler yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 30 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...