İzmir'de elektrik kesintisi 30 Ağustos Pazar!

İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 30 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...
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