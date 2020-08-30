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Haberler İzmir İzmir'de kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden genç defnedildi

'de kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden genç defnedildi

'in Bornova ilçesinde arkadaşı ile yolda yürüdüğü esnada madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi tarafından önlerinin kesilmesi suretiyle para istenilerek gasp edilmek istenen ve daha sonrada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandıktan sonra yaşam mücadelesini kaybeden ’ın (27) cenazesi, Stadyumu önünde düzenlenen törenin ardından 'na götürülerek defnedildi.

İzmir'de kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden genç defnedildi

30.08.2020, 17:35

Olay, 18 Ağustos akşamı Bornova Malazgirt Okulu yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, okul yakınlarında yürümekte olan Doğancan Kalkan (27) ve arkadaşının önü madde bağımlısı olduğu ileri sürülen M. A. G., tarafından kesildi. M. A. G., tarafından para istenilerek gasp edilmeye çalışan ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Kalkan, M. A. G., tarafından kalbinden bıçaklandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalkan, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kalkan, 28 Ağustos tarihinde yaşam mücadelesini kaybetti.



GÜRSEL AKSEL STADYUMU ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ
Ailesi ve yakınları tarafından cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan ve Göztepe Tribün üyesi olduğu öğrenilen Doğancan Kalkan'ın cenazesi ilk olarak Gürsel Aksel Stadyum önüne getirilerek tören düzenlendi. Göztepe taraftarlarının da katıldığı tören sonrasında Kalkan'ın cenazesi Eski Bornova Mezarlığı'nda götürülerek defnedildi.



Öte yandan, cinayet zanlısı M. A. G., olaydan kısa süre sonra yakalanarak emniyete götürülmüş ve buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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