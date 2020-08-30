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Haberler İzmir Orhancan’ın ODTÜ’lü olma hayali yıkıldı

Orhancan’ın ’lü olma hayali yıkıldı

Orhancan’ın ODTÜ’lü olma hayali yıkıldı
Giriş Tarihi: 30.8.2020

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Orhancan Ayhan'ın (18) üniversite hayali ekrandaki 'Evet' seçeneğine sıkıştı. Ayhan, YKS sınavında 465 puanla Türkiye genelinde 984'üncü olmasına rağmen hayalini kurduğu ODTÜ Tarih Bölümü'ne yerleşemedi. Başarılı öğrenci, tercih formunu cep telefonundan gönderen öğretmeninin bir anlık dalgınlığının kurbanı oldu. Ayhan, "Rehber öğretmenim 'Şifreni ver, tercihini ben yapayım' dedi. Ekranda çıkan, 'tercihiniz ÖSYM'ye başarıyla gönderildi' yazısını bana telefonda okudu. Ancak işlemin tamamlanması için ekranın altındaki 'evet' seçeneğini işaretlemesi gerekiyormuş ve o seçeneği görmemiş. Öğretmenimin hiçbir art niyeti yok ama bu olay psikolojimi bozdu. Hayallerime ulaşmak için Cumhurbaşkanım Erdoğan'dan yardım istiyorum" dedi.

NADİR UYSAL

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