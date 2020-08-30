Vatandaşlar ‘lunapark açılsın’ çağrısı yaptı

İzmir ve Ege bölgesinde binlerce insanın hatıralarının canlı tanıklığını yapan ve geçtiğimiz yıl alınan bir kararla hizmeti durdurulan Lunapark, 7'den 70'e tüm İzmirliler için ayrı bir anlam taşıyordu. Özellikle çocukların ve gençlerin en sevdiği mekanların başında gelen lunaparkın bu yıl da açılmaması, eğlence tutkunlarını üzdü. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın yeniden kapılarını açacağı bu sene lunaparkın da açılmasını beklediklerini söyleyen vatandaşlar, bu konuda yetkililerin harekete geçmelerini istedi.



ÖNDER BAĞDİKEN: Burası çocukluğumuzun ve gençliğimizin geçtiği, bize güzel anılar ve hatıralar bırakan özel bir mekandı. Şimdiki çocuklar ve gençlerin de aynı şekilde anılar biriktirmelerini diliyorum.



ARDAN EZGİ: İzmir'in simgesi lunaparkın kapalı olması üzücü. İzmirde vakit geçirilebilecek hem sosyal hem de kültürel olarak önemli bir merkez konumundaydı. Bir an önce açılmasını istiyorum.



RIDVAN GÖK: Fuar alanı doğal atmosferiyle insanın stresini atabileceği sayılı yerlerden biri. Fuar içinde çok uzun yıllardır hizmet veren lunaparkın kapalı olması, kentimiz adına bir kayıp.



SADIK CELASIN: Güzel İzmir'e yakışan bir sembol olan lunapark özellikle çocukların gitmek için sabırsızlandığı ve gençlerin de buluşma noktası olan bir yerdi. Burada çalışan bir esnaf olarak lunaparkın tekrar açılmasını temenni ederim.



SAM ZOGİ: İzmir'de yaşayan bir İranlı olarak lunaparkın açılmasını istiyorum. Arkadaşlarımla keyifli saatler geçirebildiğim mekanlardan biriydi. Umarım tekrar açılır ve bizler de lunaparkın tadını eskiden olduğu gibi çıkarmaya devam ederiz.