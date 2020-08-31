Adres Menemen referans genel merkez

İzmir'deki CHP'li belediyelerde HDP kanadından gelen isimlerin istihdamı hızla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Menemen Belediyesi'nden de benzeri bir kadrolaşma haberi geldi. PKK elebaşı Murat Karayılan ile yaptığı röportajda terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 2011 yılında 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve HDP'ye yakın tezleri savunan Barış Vakfı'nın Başkanlığını yürüten Hakan Tahmaz, Menemen Belediyesi'nde basın danışmanlığı görevine getirildi



"OYUM HDP'YE" DEMİŞTİ



BELEDİYENİN bülten ve dergi-lerinin hazırlanması çalışmalarında yer alan Tahmaz'ın Menemen Belediye-si'nde işe alımının CHP'de Genel Merkez düzeyinde bir isim tarafından istendiği öğrenildi. nPKK elebaşısı Murat Karayılan ile yaptığı ve Birgün Gazetesi'nde yayın-lanan röportajı nedeniyle 2011 yılında 10 ay hapis cezası çarptırılan Tahmaz, 2018 seçimleri öncesi de "Barış konu-sunda en tutarlı parti olduğu için oyum HDP'ye" açıklaması yapmıştı. Tahmaz, 2019'da da Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine teröre destek verdikleri gerekçesiyle kayyum atanmasına karşı hazırlanan "Kayyum kararını tanımıyo-ruz" mesajı veren bildiriye imza atan 189 kişi arasında yer almış-tı. Tahmaz, geçtiğimiz yıl Abdullah Öcalan'ın kendi-siyle uzun süre sonra grü-şen avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajı "Öcalan Türkiye'ye bir şans daha verdi" söz-leriyle değer-lendirmişti.