KONYA'DA Mustafa Yıldız (19) idaresindeki otomobil, seyir halinde bulunan K.K. idaresindeki cam yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil refüjdeki demirlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazayı haber alarak gelen Mustafa Yıldız'ın yakınları ise olay yerinde feryat etti. Kazada otomobilde bulunan M.Ç, A.E. ve kamyonet sürücüsü K.K. yaralandı.
Cam yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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