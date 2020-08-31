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Haberler İzmir Cam yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Cam yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Cam yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 31.8.2020

KONYA'DA Mustafa Yıldız (19) idaresindeki otomobil, seyir halinde bulunan K.K. idaresindeki cam yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil refüjdeki demirlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazayı haber alarak gelen Mustafa Yıldız'ın yakınları ise olay yerinde feryat etti. Kazada otomobilde bulunan M.Ç, A.E. ve kamyonet sürücüsü K.K. yaralandı.

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