GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintisi detaylarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte 31 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de elektrik kesintisi 31 Ağustos Pazartesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.