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İzmir'de elektrik kesintisi 31 Ağustos Pazartesi!

İzmir'de bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 31 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...