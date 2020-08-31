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'de üç ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

tarafından Tire, Bayındır ve Menderes ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de üç ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

31.08.2020, 15:24

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Tire, Bayındır ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde Tire, Bayındır ve Menderes ilçelerinde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği duyumu alındı. 24-30 Ağustos tarihleri arasında şüphelilerin ev ve eklentileri ile arazide arama yapıldı.

Arama sonucunda 392 kök kenevir bitkisi, 73,5 kilogram kubar esrar, iki adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 550 gram kenevir tohumu, bir adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

İHA

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