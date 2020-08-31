Neptün şaşırdı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü İzmir'de de coşkuyla kutlandı. Tören, Vali Erol Ayyıldız, Ege Garnizon Komutanı Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üstü açık askeri araçla halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Kutlamalara CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle, Alpay Özalan ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde İzmir'deki protokol üyelerinin katılımıyla yapılan törende ise mini bir kriz yaşandı.



GÜNÜN KONUSU OLDU

Devlet milli bayram kutlama töreni protokolünde yeri olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, bir anda ilk sıradaki milletvekillerinin yanına geçti. Soyer, milletvekilleriyle aynı sırada saf tuttu. Törene katılanlarda kısa süreli bir şaşkınlığa neden olan Neptün Soyer'in protokol kurallarını alt üst eden tutumu günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Atatürk Anıtı'nın önündeki törende en önde yer alan Vali Yavuz Selim Köşger'in sağında Garnizon Komutanı Korgenaral Ali Sivri, solunda ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer aldı. Devlet protokolüne göre bir arkadaki sırada ise milletvekilleri, Hava Eğitim Komutanı, adli erkan, üniversite rektörleri, baro başkanı, büyükelçi ve konsoloslar saf tuttu. Bu ilk sıranın ardındaki 2. sırada ise diğer protokol üyeleri bulundu.

(soldan) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı eşi Neptün Soyer, CHP İzmir eski Milletvekili Musa Çam, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Puruçu, Bedri Serter, Atila Sertel, Kani Beko, Murat Bakan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır.



ESPRİLERE YOL AÇTI

Alınan bilgiye göre, devlet resmi bayramları kutlama törenlerinde Büyükşehir Belediye Başkan eşlerinin protokolde özel bir yeri bulunmuyor. Genelde başkan eşleri istemeleri halinde ilk 2 sıradaki protokolün ardından oluşan 3. sırada yer alıp törene katılıyor. Dünkü törende ise, Başkan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in bir anda ilk sıradaki milletvekillerinin yanında saf tutması günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazı milletvekillerinin de rahatsızlık duyduğu bu durum, "Neptün Hanım kendini milletvekili sandı" şeklinde esprilere neden oldu.





SOYER'DEN BİSİKLETLİ KUTLAMA TURU

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İzmirlileri bisiklete binerek selamladı. Soyer, bisikletiyle ilerleyerek Karataş'tan Üçkuyular'a kadar geldi. İnönü Caddesi üzerinden Poligon'a kadar pedal çeviren Soyer, yol boyunca yurttaşları selamladı.

Metin BURMALI

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